Lernleistungen von Kindern in der Pandemie stark zurückgegangen

Nachrichtenarchiv - 31.12.2022 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Augsburg: Die Lernleistungen von Kindern sind in der Pandemie auch durch die Schulschließungen stark zurückgegangen. Zu dieser Erkenntnis kommt die renommierte Hattie-Studie. Nach Angaben des Ordinarius für Schulpädagogik der Augsburger Universität, Klaus Zierer, ist vielerorts die Quote der Kinder und Jugendlichen mit nur geringen Kenntnissen gestiegen. Besonders betroffen seien Kinder aus benachteiligten Elternhäusern. Gerade beim Lesen, Schreiben und Rechnen habe der Leistungsstand abgenommen, so Zierer weiter. Er plädierte für eine umfassende Lehrplanreform. Zierer arbeitet seit Jahren mit dem neuseeländischen Bildungsforscher John Hattie zusammen. Dessen bekannte Studie "Visible Learning" wird von beiden Wissenschaftlern gemeinsam fortgeschrieben, indem weitere Untersuchungen ausgewertet werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.12.2022 09:00 Uhr