Leopoldina schlägt offenbar Schulöffnungen für ältere Kinder vor

10.04.2020 13:00 Uhr

Berlin: Die Forschungsgemeinschaft Leopoldina will der Bundesregierung am Montag eine schrittweise Öffnung der Schulen vorschlagen. Das berichtet der "Spiegel". Nach Vorstellung der Forscher könnten in den nächsten Wochen die ersten Schüler wieder den Unterricht besuchen. Zunächst sollten die Schulen für ältere Schüler geöffnet werden, weil ihnen zugetraut wird, dass sie vernünftig mit Schutzmasken umgehen und den nötigen Abstand halten. Die Leopoldina gilt als wichtiger Berater der Bundesregierung. Ihre Stellungnahme ist eine Grundlage bei der Frage, welche Lockerungen in der Corona-Krise nach Ostern möglich sind.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.04.2020 13:00 Uhr