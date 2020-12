Leopoldina schlägt harten Lockdown nach Weihnachten vor

Nachrichtenarchiv - 08.12.2020 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Nationale Akademie der Wissenschaften, Leopoldina, schlägt einen harten Lockdown für den Zeitraum nach Weihnachten vor. Nach Ansicht der Wissenschaftler sollten von Heiligabend bis mindestens zum 10. Januar alle Läden schließen, die nicht für den täglichen Bedarf nötig sind. Auch die Weihnachtsferien sollten entsprechend verlängert werden. In den Büros sollte - wo immer möglich - Home-Office angeordnet werden. Zur Begründung erklärt die Leopoldina in ihrer Empfehlung, schnell eingesetzte, strenge Beschränkungen über einen kurzen Zeitraum könnten die Infektionszahlen deutlich senken. Das habe sich in anderen Ländern gezeigt. Die Forscher plädieren dafür, auch schon vor Weihnachten das öffentliche Leben weiter herunterzufahren: So solle schon ab kommenden Montag die Schulpflicht aufgehoben und das Home-Office in den Büros zur Regel werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 08.12.2020 11:00 Uhr