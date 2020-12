Leopoldina rät zu hartem Lockdown ab Heiligabend

Grundschüler in Deutschland sind nur Mittelmaß in Mathematik

Berlin: Grundschüler in Deutschland erreichen in den Fächern Mathematik und in den Naturwissenschaften nur mittelmäßig Leistungen. Das geht aus der aktuellen Studie "Trends in International Mathematics and Science Study" hervor, an der Deutschland seit 2007 teilnimmt. Zwar liegen die Kompetenzen der Viertklässler mit 518 Punkten über dem internationalen Mittelwert von 501 Punkten. Im Vergleich zu den teilnehmenden OECD-Staaten sind die Werte jedoch in beiden Bereichen unterdurchschnittlich. In den EU-Staaten waren es 9,4 Prozent und in den OECD-Staaten 11,5 Prozent. In Deutschland wurden für den internationalen Vergleich 4.900 Schüler aus 203 Schulen in die Untersuchung einbezogen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 08.12.2020 14:00 Uhr