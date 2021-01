Leopoldina kritisiert schleppende Impfstoffbeschaffung

Nachrichtenarchiv - 01.01.2021 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina wirft der Bundesregierung schwere Versäumnisse bei der Beschaffung von Impfstoffen in der Corona-Pandemie vor. Das Akademie-Mitglied Frauke Zipp sprach in der Tageszeitung "Welt" von einem groben Versagen der Verantwortlichen. Bereits im Sommer hätte nach Ansicht der Neurologin viel mehr Impfstoff auf Risiko bestellt werden müssen, dann hätte man jetzt auch mehr zur Verfügung. Die Oppositionsparteien nahmen die Kritik auf. FDP-Generalsekretär Wissing sagte der "Welt", die Bundesregierung müsse sehr gut erklären, warum das so schleppend laufe. Die Regierung habe sich vom Parlament alle Befugnisse zum Bevölkerungsschutz übertragen lassen und stehe deshalb jetzt auch in der vollen Verantwortung. Auch Linken-Chef Riexinger zeigte sich verwundert, wie wenig Impfdosen bestellt wurden. Er forderte die Bundesregierung auf, schnell Lizenzen zur Nachproduktion des Biontech-Impfstoffes zu vergeben.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.01.2021 23:00 Uhr