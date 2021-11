Leopoldina empfiehlt sofortige Kontaktbeschränkungen

Nachrichtenarchiv - 27.11.2021 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Wiesbaden: Nach dem Bekanntwerden einer möglichen Corona-Infektion in Hessen mit der neuen Omikron-Variante werden immer mehr Details zu dem Fall bekannt. Wie das hessische Sozialministerium mitteilte, war die betreffende Person vollständig geimpft. Zudem sei sie bereits vor knapp einer Woche über den Frankfurter Flughafen aus Südafrika nach Deutschland eingereist. Im Laufe dieser Woche habe die Person dann Symptome entwickelt und sich daraufhin testen lassen, so das Ministerium. Sie befindet sich inzwischen in häuslicher Isolation. Mit dem Ergebnis der vollständigen Sequenzierung des Virus wird in den nächsten Tagen gerechnet. Welche konkreten Auswirkungen die neue Mutante genau hat, ist bislang noch unklar. Die Weltgesundheitsorganisation stufte die Variante als "besorgniserregend" ein. Die Nationale Akademie der Wissenschaften, Leopoldina, empfahl sofortige Kontaktbeschränkungen - auch für Geimpfte. Bayerns Ministerpräsident Söder forderte maximale Schutzmaßnahman für Deutschland.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 27.11.2021 16:00 Uhr