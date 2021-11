Leopoldina empfiehlt sofortige Kontaktbeschränkungen

Das Wetter in Bayern: Gebietsweise Schnee oder Regen, Höchstwerte 1 bis 6 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag stark bewölkt bis trüb, vereinzelt Sonne. Gebietsweise etwas Schnee oder Schneeregen, in tiefen Lagen auch Regen. Höchstwerte 2 bis 6 Grad. In der Nacht in Teilen Unterfrankens länger klar, sonst bewölkt und zeitweise Schnee; Tiefstwerte 0 bis minus 2 Grad. In den kommenden Tagen weiter viele Wolken mit Schnee und Schneeregen. Höchstwerte minus 1 bis plus 4 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 27.11.2021 15:00 Uhr