Leopoldina empfiehlt schrittweise Schulöffnung

Nachrichtenarchiv - 13.04.2020 16:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina empfiehlt, die Schulen so bald wie möglich wieder zu öffnen. Zunächst sollen Grundschüler und Kinder der Sekundarstufe I in den Unterricht zurückkehren, später auch ältere Schüler. Die Experten setzen in ihrem heute veröffentlichten Papier aber voraus, dass die Hygieneregeln weiter eingehalten werden und sich die Corona-Neuinfektionen auf einem niedrigen Niveau stabilisieren. Bildungsministerin Karliczek sagte in einer ersten Reaktion, die Empfehlungen der Forscher seien eine exzellente Beratungsgrundlage zur möglichen Lockerung von Einschränkungen. Die Bundesregierung werde die Expertise auswerten und die Vorschläge im Kabinett und im Gespräch mit den Ländern beraten, so Karliczek weiter. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Haseloff lobte das 18-seitige Gutachten als bislang fundierteste und plausibelste wissenschaftliche Handlungsempfehlung. Am Mittwoch wollen Bund und Länder weiter über mögliche Lockerungen sprechen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 13.04.2020 16:45 Uhr