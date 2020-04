Leopoldina empfiehlt schrittweise Schulöffnung

Nachrichtenarchiv - 13.04.2020 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die nationale Wissenschafts-Akademie Leopoldina empfiehlt, die Schulen in Deutschland so bald wie möglich wieder zu öffnen. Zunächst sollten jüngere Schüler wieder zum Unterricht gehen, danach dann die höheren Klassenstufen. Die Möglichkeiten des Fernunterrichts könnten mit zunehmendem Alter besser genutzt werden, so die Experten in ihrer Stellungnahme. Allerdings müssten einige Voraussetzungen erfüllt sein, um schrittweise wieder zur Normalität überzugehen: Die Neuinfektionen müssten sich auf einem niedrigen Niveau stabilisieren und die bekannten Schutzmaßnahmen diszipliniert eingehalten werden. Außerdem müssten notwendige klinische Reservekapazitäten aufgebaut und auch andere Patienten wieder regulär versorgt werden. Der Betrieb in Kindertagesstätten soll nach Ansicht der Experten hingegen nur sehr eingeschränkt wiederaufgenommen werden. Das Gutachten ist eine der Grundlagen für Beratungen der Bundesregierung mit den Ländern, die am Mittwoch weitergehen sollen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.04.2020 15:00 Uhr