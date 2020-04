Leopoldina empfiehlt baldigen Unterricht für Grundschüler in zentralen Fächern

Nachrichtenarchiv - 14.04.2020 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Nach den Empfehlungen der Leopoldina für eine schrittweise Lockerung der Corona-Beschränkungen wird über die Umsetzung diskutiert. Die Nationale Akademie der Wissenschaften hat vor allem die baldige Öffnung der Schulen für die jüngeren Jahrgangsstufen empfohlen. Die Medizinethikerin Claudia Wiesemann - sie ist Mitglied der Leopoldina - sagte dem BR, gerade für Grundschüler sei das wichtig. Diese könnten im Gegensatz zu den Älteren noch nicht so gut eigenverantwortlich lernen und das Online-Angebot nutzen. Sie warnte vor wachsender sozialer Ungleichheit, weil sich nicht alle Eltern um den Unterricht für die Kinder kümmern könnten. Deshalb rate die Leopoldina als erstes zu Schulunterricht in kleinen Gruppen in den zentralen Fächern Mathe und Deutsch. Über den Zeitpunkt müsse aber die Politik entscheiden. Bundesbildungsministerin Karliczek rief die Länder dazu auf, sich abzusprechen, um einen Flickenteppich zu vermeiden. Bund und Länder beraten morgen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.04.2020 08:00 Uhr