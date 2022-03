Leoni erwartet durch Ukraine-Krieg sinkende Umsätze

Nachrichtenarchiv - 23.03.2022 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Nürnberg: Wegen Produktionsausfällen aufgrund des Ukraine-Kriegs rechnet der Automobilzulieferer Leoni in diesem Jahr mit sinkenden Umsätzen. Das ursprüngliche Ziel von rund fünf Milliarden Euro Einnahmen lasse sich wohl nicht halten, teilte der Bordnetz- und Kabelspezialist am Vormittag mit. Allerdings sei die Produktion in der Ukraine nach Absprache mit der dortigen Regierung inzwischen wieder angelaufen, so Vorstandschef Kamper. Im vergangenen Jahr hatte der Konzern seine Umsätze um fast ein Viertel auf 5,1 Milliarden Euro steigern können. Dennoch schrieb das Unternehmen weiter Verluste, wenn auch mit 48 Millionen Euro deutlich weniger als noch im Jahr 2020. Leoni beschäftigt rund 100.000 Mitarbeiter in 28 Ländern, 7.000 von ihnen in der Ukraine.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.03.2022 10:00 Uhr