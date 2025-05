Leo der XIV. warnt in erster Messe als Papst vor Verlust des Glaubens

Papst Leo XIV. feiert erste Messe im Vatikan: Am Vormittag hat er dabei in der Sixtinischen Kapelle vor den Folgen des Glaubensverlustes gewarnt. Nach seinen Worten gilt der Glaube in der heutigen Zeit als etwas "Absurdes", als etwas etwas für "schwache und wenig intelligente Menschen". Ohne Glaube gehe aber oft der Sinn des Lebens verloren. Stattdessen würden andere Dinge wichtiger - wie Technologie, Geld, Erfolg, Macht und Vergnügen. Dies sei ein faktischer Atheismus, so das Oberhaupt der Katholischen Kirche. Bekannt wurde inzwischen, dass der frischgewählte Papst am 18. Mai offiziell als Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche in sein Amt eingeführt wird - mit einem feierlichen Gottesdienst auf dem Petersplatz.

