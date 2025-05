Leo der XIV. feiert erste Messe in der Sixtinischen Kapelle

Papst Leo XIV. feiert erste Messe im Vatikan: Am Vormittag hat er dabei in der Sixtinischen Kapelle vor den Folgen des Glaubensverlustes gewarnt. Dem Glauben würden vielfach andere Dinge vorgezogen wie Technologie, Geld, Erfolg, Macht oder Vergnügen. Dies sei ein faktischer Atheismus, so das Oberhaupt der Katholischen Kirche.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.05.2025 12:45 Uhr