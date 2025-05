Leo der XIV. feiert erste Messe in der Sixtinischen Kapelle

Neuer Papst zelebriert erste Messe: Leo der Vierzehnte feiert mit den Kardinälen in der Sixtinischen Kapelle einen Gottesdienst. Am Sonntag wird er dann zum ersten Mal beim Mittagsgebet auf der Mittelloggia des Petersdoms zu sehen sein. Spitzenvertreter der katholischen Kirche in Deutschland erwarten vom neuen Papst Leo Unterstützung für ihren Reformkurs. Der Vorsitzende der Bischofskonferenz, Bätzing, sagte, seine klaren Worte zu einer Synodalen Kirche stärkten auch der Kirche in Deutschland den Rücken.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.05.2025 11:15 Uhr