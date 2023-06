Lenz und Merkel übernehmen DFL-Geschäftsführung

Kurzmeldung ein/ausklappen Rauch der Waldbrände in Kanada zieht bis New York

New York: Der Rauch der schweren Waldbrände in Kanada hat zu massiven Luftverschmutzungen auch an der Ostküste der USA geführt. Für mehrere Städte gelten erhöhte Gesundheitswarnstufen. In New York hat sich der Himmel gelb eingetrübt, viele Bewohner sind mit Schutzmasken unterwegs. Wegen des Smogs kam es dort auch zu Verspätungen bei Flügen, viele Sportveranstaltungen wurden abgesagt. New Yorks Bürgermeister rief die Bevölkerung auf, Aktivitäten im Freien zu meiden, vor allem Ältere und Kinder sollten sich nur in Innenräumen aufhalten. Im Nachbarland Kanada brennt es seit Wochen. US-Präsident Biden schrieb auf Twitter, die USA hätten 600 Feuerwehrleute und Ausrüstung dorthin geschickt, um im Kampf gegen die Flammen zu helfen.

