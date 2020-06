Lenggries wählt im September neuen Bürgermeister

Seehofer besucht Stuttgart nach den Krawallen vom Wochenende

Stuttgart: Nach den Ausschreitungen in der baden-württembergischen Landeshauptstadt will sich Bundesinnenminister Seehofer heute ein Bild von der Lage machen. Er kommt am Mittag mit Baden-Württembergs Innenminister Strobl zusammen - anschließend ist ein Termin vor Ort in der Innenstadt geplant. Bei den Krawallen waren 19 Polizisten verletzt worden, es gab 24 Festnahmen. - Unterdessen kündigte Seehofer in der "Bild-Zeitung" an, Strafanzeige gegen die "taz" zu stellen. In der Zeitung war vergangene Woche ein Text erschienen, in dem die Autorin über die Abschaffung der Polizei sinniert und mögliche Berufsalternativen auf der Mülldeponie sieht. Mit Blick auf die Krawalle von Stuttgart sagte Seehofer, eine Enthemmung der Worte führe zu einer Enthemmung der Taten und zu Gewaltexzessen, wie man es jetzt gesehen habe.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 22.06.2020 10:00 Uhr