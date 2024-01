Lena Gorelik erhält Heinrich-Mann-Preis

Berlin: Die Schriftstellerin Lena Gorelik wird in diesem Jahr mit dem Heinrich-Mann-Preis ausgezeichnet. Wie die Akademie der Künste in Berlin mitteilte, liefert das essayistische Werk der Autorin einen bedeutenden Beitrag zu den politischen und literarischen Debatten der Gegenwart. In ihren Romanen oder Beiträgen zum aktuellen Geschehen nähere sich Gorelik stets nachdenklich, abwägend und mit großer stilistischer Feinheit. Die Auszeichnung ist mit 10.000 Euro dotiert und wird am 27.März verliehen, dem Geburtstag von Heinrich Mann.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.01.2024 18:00 Uhr