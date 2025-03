Lena Dürr wird zweite beim Saisonabschluss in Sun Valley

Sun Valley: Lena Dürr ist beim Saisonabschluss des alpinen Weltcups auf Platz zwei gefahren. Die deutsche Slalom-Spezialistin konnte damit am Ende einer durchwachsenen Saison noch einmal einen Podestplatz verbuchen. In Sun Valley in den USA musste sie sich nur der US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin geschlagen geben. Bei den Männern gewann das letzte Slalom-Rennen der Norweger Timon Haugan. Linus Straßer aus München kollidierte im ersten Durchgang fast mit einem Strecken-Posten. Am Ende wurde er Sechster.

