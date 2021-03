Lena Dürr wird Vierte beim Slalom in Schweden

Bei morgigen Landtagswahlen können die Amtsinhaber jeweils mit der Wiederwahl rechnen

Stuttgart: In Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz finden morgen Landtagswahlen statt. Jüngsten Umfragen zufolge können der baden-württembergische Ministerpräsident Kretschmann und die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz Dreyer mit guten Ergebnissen rechnen. Die Wahlforscher von Infratest Dimap haben festgestellt, dass 70 Prozent der Wähler zufrieden mit dem Grünen Kretschmann sind und 66 Prozent mit der SPD-Frau Dreyer. Die Herausforderer von der CDU schneiden in den Umfragen deutlich schlechter ab. In Baden-Württemberg sind lediglich 20 Prozent zufrieden mit der Spitzenkandidatin Eisenmann. In Rheinland-Pfalz findet Christian Baldauf immerhin 37 Prozent Zustimmung. Offen ist noch, wie sehr die Maskenaffäre der Union schadet, da etliche Wähler schon per Briefwahl abgestimmt haben und, wieviele Berechtigte überhaupt wählen gehen. Beim letzten Mal war die Wahlbeteiligung in beiden Bundesländern mit 70 Prozent sehr hoch.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 13.03.2021 12:45 Uhr