Nachrichtenarchiv - 18.02.2023 14:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Zum Sport: Lena Dürr aus Germering hat bei der alpinen Ski-WM in Frankreich die Bronzemedaille im Slalom gewonnen. Den Sieg holte sich überraschend die Kanadierin Laurence Saint-Germain vor der Favoritin Mikaela Shiffrin aus den USA. - Bei der Biathlon-Weltmeisterschaft in Oberhof hat Frankreich die Männer-Staffel gewonnen. Platz zwei ging an Norwegen, Dritter wurde Schweden. Die deutsche Staffel kam auf Platz fünf.

