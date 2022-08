Lemke zeigt sich betroffen vom Fischsterben in der Oder

Frankfurt an der Oder: Bundesumweltministerin Lemke hat sich betroffen vom Ausmaß des Fischsterbens in der Oder gezeigt. Nach einem Gespräch mit Politikern und Einsatzkräften vor Ort betonte sie, die Folgen für die Nahrungskette und die Natur trieben sie massiv um. Die Grünen-Politikerin räumte ein, dass es bei der Aufklärung anfänglich Probleme zwischen Deutschland und Polen gegeben habe. Mittlerweile, so Lemke, habe man sich aber geeinigt, die Lage gemeinsam zu bewerten und Analyse-Ergebnisse auszutauschen. Von der polnischen Regierung hieß es heute, man schließe erhöhte Quecksilber-Werte als Ursache für das Fischsterben aus. Das hätten toxikologische Untersuchungen an Kadavern ergeben. Jetzt warte man darauf, was bei den Tests auf andere Schadstoffe herauskomme. Allein in Brandenburg haben Helfer bereits rund 20 Tonnen an toten Tieren aus der Oder geholt. Erste Kadaver wurden auch schon im Stettiner Haff an der Ostsee entdeckt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.08.2022 21:00 Uhr