Lemke will Export von Plastikmüll verbieten

Nachrichtenarchiv - 09.01.2022 13:30 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundesumweltministerin Lemke will sich dafür einsetzen, dass deutscher Plastikmüll nicht mehr ins Ausland exportiert wird. Dem Tagesspiegel von morgen sagte sie, sie setze sich auf EU-Ebene für ein weitgehendes Exportverbot ein. Das Problem lässt sich ihren Worten nach nur im Rahmen des EU-Binnenmarktes lösen, damit es in der Praxis nicht unterlaufen werde. Hintergrund sind Beschwerden von Ländern wie der Türkei über teils illegal importierte Abfälle. Greenpeace bemängelt, dass immer mehr nicht recycelbarer Müll in der Türkei landet. Nach Angaben des Bundesverbandes der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Rohstoffwirtschaft sind die Exporte von Kunststfoff-Abfällen im vergangenen Jahr allerdings gesunken. Dennoch wurden 697.000 Tonnen ins Ausland transportiert - ein Drittel weniger als 2020.

Quelle: BR24 Nachrichten, 09.01.2022 13:30 Uhr