Lemke will bei Weltnaturgipfel mehr Schutzgebiete erreichen

Montreal: Vor ihrem Abflug zum Weltnaturgipfel in Kanada hat Umweltministerin Lemke die deutschen Ziele definiert. Bis 2030 sollten 30 Prozent der Fläche an Land und auf dem Meer unter Schutz gestellt werden, sagte die Grünen-Politikerin im Morgenmagazin von ARD und ZDF. "Diese Zahl allein reicht aber nicht", so Lemke wörtlich. Es brauche klare Kriterien, was dieser Schutz bedeute. Deutschland habe das 30-Prozent-Ziel bereits erreicht, sagte Lemke, allerdings nur, wenn man auch Landschaftsschutzgebiete mit einrechne, deren Schutz nicht ausreiche. Zum Gipfel-Start in Montreal hatte UN-Generalsekretär Guterres die Welt aufgerufen, sich für Artenvielfalt einzusetzen und die - Zitat - "Orgie der Naturzerstörung" zu beenden. Die Konferenz geht bis zum 19. Dezember.

