Lemke will Abschüsse von Wölfen erleichtern

Berlin: Bundesumweltministerin Lemke will den Abschuss von Wölfen in bestimmten Fällen erleichtern, um Weidetiere besser zu schützen. Die Grünen-Politikerin sagte der "Welt", wenn Schafe gerissen würden, sei das eine Tragödie für jeden Weidetierhalter. Daher müssten Abschüsse von Wölfen nach Rissen schneller und unbürokratischer möglich sein. Bis Ende September wolle sie konkrete Vorschläge machen, kündigte Lemke an. In Deutschland sind die Bundesländer für das Wolfsmanagement verantwortlich. Allerdings sind Wölfe durch internationale und nationale Gesetze streng geschützt. Bayerns Ministerpräsident Söder hatte zuletzt wiederholt gefordert, diesen Schutzstatus anzupassen und den Abschuss zu erleichtern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.09.2023 06:00 Uhr