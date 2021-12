Lemke warnt vor Renaissance der Atomkraft in Europa

Nachrichtenarchiv - 30.12.2021 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundesumweltministerin Lemke hat vor einer Renaissance der Atomenergie in Europa gewarnt. Den Zeitungen der Funke-Mediengruppe sagte die Grünen-Politikerin, Europa stehe aktuell vor immer mehr überalterten Atomkraftwerken, deren Weiterbetrieb riskanter werde. Während in Deutschland zum Jahreswechsel drei der letzten sechs Atomkraftwerke vom Netz gehen, diskutiert die EU-Kommission die Einstufung der Atomkraft als klimafreundliche Energieform. Der Atomausstieg sei in einem parteiübergreifenden Konsens beschlossen worden und mache Deutschland sicherer, sagte Lemke.

Quelle: BR24 Nachrichten, 30.12.2021 04:00 Uhr