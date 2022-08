Lemke spricht mit Helfern über Fischsterben in der Oder

Frankfurt an der Oder: Bundesumweltministerin Lemke ist an die Oder gereist, um mit Politikern und Einsatzkräften über das massive Fischsterben in dem Fluss zu sprechen. Schon zuvor hatte sie vor einer drohenden Umweltkatastrophe gewarnt und betont, an erster Stelle stünden jetzt Schadensbegrenzung und der Schutz der Bevölkerung. Dabei übte Lemke auch Kritik an Polen: Es habe Deutschland mit Blick auf das Fischsterben nicht rechtzeitig gewarnt. Die polnische Regierung geht nach eigenen Angaben von einem Umweltverbrechen aus. Deshalb wurde eine Belohnung von gut 200.000 Euro für Hinweise auf mögliche Täter ausgesetzt. Im Osten von Brandenburg sind hunderte Helfer im Einsatz, die bisher rund 20 Tonnen an toten Tieren aus dem Fluss geholt haben. Es wird befürchtet, dass sich das Fischsterben bis in die Ostsee ausbreiten könnte.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.08.2022 18:00 Uhr