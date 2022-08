Lemke rechnet mit langfristigen Schäden für die Oder

Nachrichtenarchiv - 27.08.2022 10:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundesumweltministerin Lemke geht davon aus, dass es Jahre dauern könnte, bis sich der deutsch-polnische Grenzfluss Oder von der jüngsten Umweltkatastrophe erholt. In der Oder als Ökosystem sei ein weit größerer Schaden entstanden als das Fischsterben allein, sagte Lemke dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". Erste Untersuchungsergebnisse ließen befürchten, dass es gravierendere Schäden geben könnte. - In der Oder waren in den vergangenen Wochen dutzende Tonnen Fisch verendet. Die Ursache dafür ist bislang unklar. Wissenschaftler vermuten eine menschengemachte Verschmutzung in Kombination mit einem niedrigen Pegelstand sowie hohen Wassertemperaturen durch die Hitze.

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.08.2022 10:45 Uhr