Lemke kündigt millionenschwere Investitionen in Meereschutz an

Meldungsarchiv - 22.07.2023 06:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Umweltministerin Lemke kündigt für kommendes Jahr Investitionen von 630 Millionen Euro in den Meeresschutz an. Im BR24-Interview der Woche spricht die Grünen-Politikerin von einem Riesenschritt nach vorne. Das Geld kommt nach ihren Worten aus der Versteigerung von Windkraftlizenzen, die Firmen bezahlen, um ihre Anlagen im Meer zu betreiben. Die Zahlung gilt als Ausgleich für mögliche Umweltbelastungen. Nach Lemkes Worten sollen diese Mittel beispielsweise in den Schutz von Zugvögeln und bedrohten Schweinswalen investiert werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.07.2023 06:00 Uhr