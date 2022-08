Lemke kündigt Bericht zum Fischsterben an

Nachrichtenarchiv - 29.08.2022 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Bad Saarow: Bis Ende September soll ein Bericht zum massenhaften Fisch-Sterben in der Oder vorliegen. Das kündigte Bundesumweltministerin Lemke bei einem Treffen mit ihrer polnischen Kollegin Moskwa an. Bis jetzt geht die Bundesregierung laut Lemke davon aus, dass Hitze, niedrige Wasserpegel und menschengemachte Einleitungen zu der Umweltkatastrophe beigetragen haben. Es müsse jetzt alles dafür getan werden, dass sich das Ökosystem erhole, so die Grünen-Politikerin.

Sendung: Bayern 1 Nachrichten, 29.08.2022 18:00 Uhr