Lemke geht optimistisch in den zweiten Teil der Weltklimakonferenz

Dubai: Bundesumweltministerin Lemke ist optimistisch, dass bei der Weltklimakonferenz in Dubai eine deutliche Abschlusserklärung zu Stande kommt. Im ARD-Morgenmagazin sagte Lemke, die größte Hürde sei, dass die Länder danach zuhause ihre Hausaufgaben machen. Die Bundesregierung will sich in der zweiten Hälfte der Konferenz weiter dafür einsetzen, dass der Ausstieg aus fossilen Brennstoffen festgeschrieben wird. Entwicklungsministerin Schulze erklärte dazu in einem Zeitungsinterview, derzeit sei ein letztes Aufbäumen der fossilen Industrie zu beobachten. Ob der Ausstieg schon in Dubai beschlossen wird, ist laut Schulze ungewiss. Außenministerin Baerbock reist heute zur Weltklimakonferenz, um die Führung der deutschen Delegation zu übernehmen. Geplantes Ende der Verhandlungen ist der 12. Dezember.

Sendung: BR24 Nachrichten, 07.12.2023 09:15 Uhr