Lemke fordert besseren Wasserschutz

Berlin: Anlässlich des Weltwassertages hat sich Bundesumweltministerin Lemke für einen besseren Wasserschutz ausgesprochen. Die Grünen-Politikerin sagte der "Rheinischen Post", es müsse alles dafür getan werden, Wasser auch für die kommenden Generationen zu schützen. Die vergangenen Dürrejahre hätten deutliche Spuren in den Wäldern, Seen, Flüssen und in der Landwirtschaft hinterlassen, so Lemke. Einem heute erschienenen UN-Bericht zufolge bedroht die Knappheit der Ressource den weltweiten Frieden. Ein Mangel an sauberem Wasser wirke sich auf die wirtschaftliche und soziale Lage und die Sicherheit der betroffenen Länder aus, heißt es in dem Weltwasserbericht. Demnach leidet bereits heute die Hälfte der Weltbevölkerung zumindest saisonal unter schwerer Wasserknappheit.

Sendung: BR24 Nachrichten, 22.03.2024 14:00 Uhr