Lemke drängt erneut auf generelles Tempolimit in Deutschland

Ed Sheeran gewinnt Plagiats-Prozess

New York: Der britische Popstar Ed Sheeran hat einen Prozess wegen Plagiatsvorwürfen gewonnen. Ein Geschworenengericht in New York sprach den Singer-Songwriter in einem Zivilprozess von dem Vorwurf frei, für seinen Hit "Thinking Out Loud" beim Soulklassiker "Let's Get It On" von Marvin Gaye aus dem Jahr 1973 abgekupfert zu haben. Sheeran habe den Song vielmehr "unabhängig" erschaffen, so das Gericht. // STOPP// Die Erben des 2003 verstorbenen US-Musikers Ed Townsend hatten Sheeran die Copyright-Verletzungen vorgeworfen. Sheeran hatte sich in dem Prozess teils selbst verteidigt und die Vorwürfe zurückgewiesen. "Thinking Out Loud“ basiere auf Akkorden und Rhythmen, die "grundlegende Musik-Bausteine" seien und die niemand besitzen könne.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.05.2023 07:00 Uhr