Lemke besucht Allgäuer Moorallianz

Scholz besucht Bundeswehr-Soldaten in Niger

Niamey: Auf seiner Afrika-Reise macht Bundeskanzler Scholz heute Station in Niger. Der Sahel-Staat gilt als Stabilitätsanker in der unruhigen Region. Scholz will ein Ausbildungscamp der Bundeswehr besuchen. Dort bereiten Kampfschwimmer der Marine nigrische Spezialkräfte für den Einsatz gegen den islamistischen Terror in der Region aus. An der seit 2018 laufenden Mission namens "Gazelle" sind rund 200 deutsche Soldaten beteiligt. Außerdem trifft Scholz den Präsidenten des Landes, Bazoum. Am Abend will der Kanzler nach Südafrika weiterreisen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.05.2022 06:00 Uhr