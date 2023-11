Lemke bedauert Scheitern des UN-Plastikabkommmens

Nairobi: Bundesumweltministerin Lemke hat den Erdölförderländern die Schuld an gescheiterten Gesprächen zur Eindämmung des weltweiten Plastik-Mülls gegeben. Länder wie Saudi-Arabien, Iran oder Russland wollten auch in Zukunft von der Ölförderung profitieren, deshalb hätten sie die Verhandlungen blockiert, so die Grünen-Politikerin. Die Länder hatten unter anderem gefordert, dass es lediglich Selbstverpflichtungen zur Verminderung des Plastikverbrauchs geben soll, keine Vorschriften. Auch die Umweltorganisation WWF erklärte, die Bremsmanöver der Ölstaaten hätten die Verhandlungen fast vollständig zum Erliegen gebracht.

