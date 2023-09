Leitungsschaden legt Dortmunder Hauptbahnhof lahm

Dortmund: Ein Schaden an der Oberleitung hat den Hauptbahnhof der nordrhein-westfälischen Stadt am Abend mehrere Stunden lahmgelegt. In weiten Teilen des Ruhrgebiets kam es dadurch zu Verspätungen und Zugausfällen. Sowohl Fernzüge als auch Regionalzüge waren betroffen. In der Nacht meldete die Bahn dann, dass die Reparaturarbeiten beendet seien. Der Bahnhof könne wieder anfahren werden, sagte ein Sprecher. Es könne aber noch bis in die Morgenstunden zu Verspätungen kommen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 07.09.2023 04:00 Uhr