Leiter zweier KZ-Gedenkstätten lehnen Besuch Aiwangers derzeit ab

Flossenbürg: Der Leiter der KZ-Gedenkstätte, Skriebeleit, lehnt derzeit einen Besuch des bayerischen Wirtschaftsministers Aiwanger ab. Für Besuche von Politikern müssten Friedenfristen gelten, vor allem in Wahlkampfzeiten. Die Gedenkstätte eigne sich nicht als Bühne oder als Läuterungsanstalt, sagte Skriebeleit dem BR. Vor der Landtagswahl am 8. Oktober werde kein Besuch in Flossenbürg stattfinden können. Ähnlich äußerte sich die Leiterin der KZ-Gedenkstätte Dachau, Hammermann. Auch der bayerische Antisemitismus-Beauftragte Spaenle nannte einen solchen Besuch nicht zielführend. Er könne leicht als "Effekthascherei" ausgelegt werden. Einen solchen Besuch als Zeichen der Solidarität hatte der Antisemitismus-Beauftragte des Bundes, Klein, Aiwanger wegen der Flugblatt-Affäre nahegelegt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.09.2023 20:15 Uhr