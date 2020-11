Leipzigs OB Jung fühlt sich von Land, Bund und Justiz alleingelassen

Nachrichtenarchiv - 09.11.2020 13:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Leipzig: Nach der Demonstration gegen Corona-Maßnahmen am Samstag hat Oberbürgermeister Jung Kritik an Land, Bund und Justiz geübt. Er sei "stinksauer", sagte er in einem Zeitungsinterview, weil man die kommunale Ebene alleingelassen habe. Jung zeigte sich empört über den Beschluss des sächsischen Oberverwaltungsgerichts, die Demonstration in der Innenstadt zu erlauben. Weil sich die meisten der rund 20.000 Teilnehmer nicht an die Maskenpflicht gehalten hatten, löste die Polizei die Demo auf. Danach kam es zu Gewalt und Angriffen auf die Presse. Die Linken im sächsischen Landtag fordern die Entlassung von Innenminister Wöller. Dessen Führungsversagen habe eine massenhafte Gesundheitsgefährdung ermöglicht. Bayerns Ministerpräsident Söder verurteilte das bewusste Ignorieren von Maskenpflicht und Abstandsregeln bei der Demonstration und fordert Aufklärung.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 09.11.2020 13:15 Uhr