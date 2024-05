Leipziger Uni nach pro-palästinensischen Protesten geräumt

Leipzig: Die Polizei hat nach pro-palästinensischen Protesten das Audimax der Leipziger Universität geräumt. Den Angaben zufolge wurden 13 Verdächtige ermittelt, die die Türen des Hörsaals blockiert hatten. Einige von ihnen hätten weggetragen werden müssen. An einer Protestaktionen im Innenhof der Leipziger Uni nahmen mindestens 50 Menschen teil. Außerdem haben rund 40 pro-israelische Demonstranten gegen die Besetzung protestiert. In Berlin besetzten rund 150 Aktivisten aus Solidarität mit der palästinensischen Zivilbevölkerung die Freie Universität. Die Hochschule stellte ihren Lehrbetrieb vorübergehend ein, die Polizei räumte am Nachmittag das Gelände. In anderen Ländern wie der Schweiz und den Niederlanden gab es ähnliche Proteste.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.05.2024 00:00 Uhr