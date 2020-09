Leipziger OB verurteilt Ausschreitungen

Nachrichtenarchiv - 05.09.2020 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Leipzig: In der sächsischen Stadt ist es die zweite Nacht in Folge zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei gekommen. Im Stadtteil Connewitz hatten sich am späten Abend Vermummte getroffen, um gegen die Räumung eines besetzten Hauses zu demonstrieren. Beim Eintreffen der Polizei eskalierte die Situation: Beamte wurden mit Steinen beworfen, Mülltonnen in Brand gesetzt und Barrikaden errichtet - die Polizei setzte Tränengas ein. Ersten Angaben zufolge wurden acht Beamte leicht verletzt und sechs Polizeifahrzeuge beschädigt. Festnahmen gab es offenbar keine. Leipzigs Oberbürgermeister Jung verurteilte die Krawalle scharf. Die Debatte um bezahlbaren Wohnraum habe mit den Besetzungen und gewalttätigen Auseinandersetzungen einen schweren Rückschlag erlitten, so der SPD-Politiker. Nun müsse erst verloren gegangenes Vertrauen zurückgewonnen werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.09.2020 10:00 Uhr