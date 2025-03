Leipziger Buchmesse öffnet für Besucherinnen und Besucher

Leipzig: Nach der gestrigen Eröffnung mit einem Festakt ist von heute Vormittag an die Buchmesse auch dem breiten Publikum zugänglich. Mehr als 2.000 Aussteller aus 45 Ländern präsentieren bis zum Sonntag ihre literarischen Neuerscheinungen. Gastland ist heuer Norwegen. Am Nachmittag wird der Preis der Leipziger Buchmesse verliehen. Die mit insgesamt rund 60-tausend Euro dotierte Auszeichnung wird in den drei Kategorien Übersetzung, Sachbuch und Belletristik vergeben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.03.2025 06:00 Uhr