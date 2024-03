Leipziger Buchmesse ist für Besucher geöffnet

Leipzig: Nach der offiziellen Eröffnung gestern ist die Leipziger Buchmesse seit dem Vormittag für das allgemeine Publikum zugänglich. Am heutigen ersten Tag der Messe ist auch Bundespräsident Steinmeier unter den Gästen. Er macht einen Rundgang und will danach mit den Autoren Ingo Schulze und Anne Rabe über den Zustand der Demokratie diskutieren. Bis zum Sonntag sind rund 100 Veranstaltungen geplant. Als Gastland der Leipziger Buchmesse präsentieren sich in diesem Jahr die Niederlande und Flandern als gemeinsamer Sprach- und Kulturraum unter dem Motto "alles außer flach".

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.03.2024 12:00 Uhr