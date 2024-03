Leipziger Buchmesse ist eröffnet worden

Leipzig: Bundeskanzler Scholz hat am Abend die Buchmesse eröffnet. Seine Rede wurde mehrfach von Zwischenrufen unterbrochen. Scholz betonte, Lesen führe dazu, auch andere als nur die eigene Perspektive zuzulassen. Am Abend wurde auf der Messe der Leipziger Buchpreis zur Europäischen Verständigung an den deutsch-israelischen Philosophen Omri Boehm verliehen. In seiner Dankesrede ging Boehm auf den Gaza-Krieg ein. Er sagte, es könne keine deutsch-jüdische Freundschaft geben, wenn sie keinen Platz für die schwierigen Wahrheiten habe, die im Namen der jüdisch-palästinensischen Freundschaft gesagt werden müssten. Und wörtlich fügte er hinzu: "Wegen der Freundschaft muss die Wahrheit nicht geopfert werden, ganz im Gegenteil."

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.03.2024 23:00 Uhr