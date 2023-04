Leipziger Buchmesse ist eröffnet

Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter in Bayern: Teils sonnig, teils wolkig, Höchstwerte 11 bis 17 Grad

Das Wetter in Bayern: Wechselnd bewölkt und gebietsweise teils längere sonnige Abschnitte, an den Alpen kann es am Vormittag gelegentlich regnen. Höchstwerte 11 bis 17 Grad. Tiefstwerte um 6 Grad. Morgen trüb und regnerisch, später sind örtlich kräftige Gewitter möglich. Am Wochenende teils freundlich, teils bewölkt mit einzelnen Schauern. Höchstwerte 12 bis 20 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.04.2023 06:00 Uhr