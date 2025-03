Leipziger Buchmesse geht mit Besucherrekord zu Ende

Leipzig: Nach vier Tagen ist die Buchmesse mit einem Rekord zu Ende gegangen. In diesem Jahr kamen rund 296.000 Besucherinnen und Besucher, das ist die bisher beste Bilanz der Messe. Buchmessechefin Böhmisch, sagte, das große Interesse zeige, wie wichtig das analoge Erlebnis nach wie vor sei. Die Zahl der Aussteller war in diesem Jahr allerdings etwas niedriger als im Vorjahr. Nach Angaben der Messe ist das ein Zeichen für den Konzentrationsprozess in der Branche. Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels sieht vor allem kleine, unabhängige Verlage unter Druck. Der Branchenverband fordert daher eine strukturelle Förderung.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.03.2025 18:00 Uhr