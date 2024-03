Leipziger Buchmesse geht mit Besucher-Plus zu Ende

Leipzig: Die Buchmesse hat heuer mehr Menschen als im Vorjahr angezogen. Wie die Organisatoren mitteilten, kamen 283.000 Besucher, ein Plus von 9.000. Aus Sicht von Messe-Chef Buhl-Wagner hat das gezeigt, wie stark die Kraft des freien Wortes ist. Gerade in schwierigen Zeiten brauche es das. Für die Vorsteherin des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, Schmidt-Friderichs, sind die hohen Besuchszahlen der "schönste Beweis" dafür, dass das Buch nach wie vor ein unverzichtbarer Teil der Gesellschaft ist. Von Donnerstag bis heute hatten sich in Leipzig knapp 2.100 Aussteller aus 40 Ländern präsentiert.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.03.2024 19:00 Uhr