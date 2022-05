Leipziger Buchmesse findet nächstes Jahr erst Ende April statt

Nachrichtenarchiv - 16.05.2022 12:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Leipzig: Die Buchmesse findet nächstes Jahr erst im April und nicht wie sonst im März statt. Laut Veranstalter wolle man damit eine größtmögliche Planungssicherheit gewährleisten. Heuer war die berühmte Leipziger Buchmesse zum dritten Mal in Folge coronabedingt ausgefallen. Die Reaktion in der Buchbranche habe gezeigt, dass sich alle diese Messe wünschten und diesen Treffpunkt der Buch- und Medienwelt brauchten, so Messechef Zille. Für 2024 peilt man in Leipzig aber wieder den traditionellen Termin im März an.

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.05.2022 12:45 Uhr