Leipziger Buchmesse findet nächstes Jahr erst Ende April statt

Leipzig: Die Buchmesse findet nächstes Jahr statt im März erst im April statt. Wie Messe-Geschäftsführer Buhl-Wagner heute mitteilte, steht auch der genaue Termin bereits fest: Nämlich vom 27. bis 30. April. Das soll größtmögliche Planungssicherheit ermöglichen. Heuer war die berühmte Leipziger Buchmesse zum dritten Mal in Folge coronabedingt ausgefallen. Der darauffolgende Sturm in der Buchbranche habe gezeigt, dass sich alle diese Messe wünschten und diesen Treffpunkt der Buch- und Medienwelt brauchten, so Messechef Zille.

