Leipziger Buchmesse begrenzt erstmals Ticketverkauf

Wer am Wochenende die Leipziger Buchmesse besuchen will, muss schnell sein. Denn erstmals hat die Bücherschau ihr Ticketkontingent begrenzt. Für den Samstag stehen nur noch etwa 5.000 Eintrittskarten zur Verfügung. Dazu gibt es noch etwa 8.000 Dauerkarten. In den vergangenen Tagen habe es einen massiven Anstieg der Ticketverkäufe gegeben, so die Veranstalter in Leipzig. Mit der Begrenzung wolle man dafür sorgen, dass der Besuch für alle sicher und angenehm verläuft.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.03.2025 20:00 Uhr