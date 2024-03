Leipziger Buchmesse beginnt am Abend

Leipzig: Bundeskanzler Scholz wird heute Abend die Buchmesse in Leipzig eröffnen. Gastländer sind diesmal die Niederlande und die belgische Region Flandern. Mehr als 2000 Aussteller haben sich angekündigt. Bei der Veranstaltung wird traditionell der Leipziger Buchpreis zur Europäischen Verständigung verliehen. In diesem Jahr geht er an den deutsch-israelischen Philosophen Omri Boehm.

