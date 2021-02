Leipzig verliert in der Champions League gegen Liverpool

Nachrichtenarchiv - 16.02.2021 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Budapest: RB Leipzig hat in der Fußball-Champions League das Achtelfinal-Hinspiel gegen den FC Liverpool 0:2 verloren. Das Spiel fand nicht in Leipzig statt, sondern war coronabedingt nach Budapest verlegt worden. Dem FC Liverpool wurde aufgrund der in Großbritannien stark vorkommenden Corona-Mutation die Einreise nach Deutschland verwehrt. Das Rückspiel findet am 10. März in Liverpool statt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.02.2021 23:00 Uhr